Maurício Ramos mira triunfo sobre Guarani e engatar boa sequência

O Vitória já não sabe o que é ganhar na Série B há cinco jogos. De lá para cá, acumulou três derrotas, todas sofridas em casa, além de dois empates. Nesta quinta-feira (22), o Leão retorna ao Barradão, onde enfrentará o Guarani, pela 17ª rodada da Série B, em jogo marcado para 21h30.

Para o zagueiro Maurício Ramos, um triunfo sobre o Bugre pode ajudar a engatar uma sequência de triunfos e, com isso, voltar a brigar por uma vaga no G4.

"Com certeza, ganhando os primeiros três pontos, a gente tem uma sequência de vitórias. Um time como o Vitória, que está almejando buscar o G4, tem que ter uma sequência de vitórias. Esperamos contra o Guarani fazer nosso melhor e voltar a ter nossa força dentro de casa", falou.

"A gente sempre está se cobrando. Nossa confiança dentro de casa, voltar a ser forte em casa. Demonstramos isso contra a Chapecoense, fora de casa. Que nós possamos engatar uma sequência e que o time que venha aqui possa ver a força do Vitória", continuou.

Na rodada passada, a Chape abriu o placar, mas o Vitória fez bom segundo tempo, empatou e até chegou perto de ganhar. O resultado, porém, acabou no 1x1. Com o jejum de triunfos, o rubro-negro está na 13ª colocação, com 19 pontos, a oito da Ponte Preta, que fecha o G4.

"Os jogadores estão incomodados com essa posição. Barroca veio para nos ajudar a crescer na competição. É um cara que subiu com o Atlético-GO no ano passado e trabalhou em grandes clubes do Brasil. Já demonstramos isso contra a Chapecoense, fora de casa, onde, por detalhes, não saímos vitoriosos. Agora é focar para que possamos voltar a ter nossa força dentro do Barradão e fazer um grande jogo contra o Guarani", comentou o zagueiro.