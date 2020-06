Maurício Ramos sobre retomada dos campeonatos: 'Me sinto seguro'

O Campeonato Brasileiro está previsto para ser iniciado em agosto. Inicialmente programado para começar em maio, o principal torneio do país foi adiado por causa da pandemia de coronavírus. Na semana passada, a CBF emitiu nota projetando que a bola irá começar a rolar para as séries A e B no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto. A confirmação da data ainda depende da autorização dos órgãos de saúde e os clubes da segunda divisão pretendem prorrogar o início da competição em uma semana, com o objetivo de evitar choques com o encerramento de estaduais.

O Brasil ainda vive situação crítica diante da pandemia de coronavírus. Segundo os dados publicados pelo Ministério da Saúde no último domingo (28), o país tem 1.344.143 casos confirmados da doença e 57.622 mortes. Apesar dos números, o zagueiro Maurício Ramos, do Vitória, não teme o inevitável contato físico que terá com a retomada dos jogos.

"Sim, eu me sinto seguro porque todos os clubes estão se cuidando, fazendo os exames e se adaptando na questão de higiene", explicou. "Se a competição for rolar, tanto Baiano, Copa do Nordeste ou Brasileiro, eles vão obedecer o que o Ministério da Saúde está passando para os clubes e, com isso, a segurança vem mês após mês. Estou confiante e estou seguro que, com essa adaptação que todo mundo está tendo e consciência, nós poderemos voltar a fazer um grande trabalho em segurança", projetou o jogador de 35 anos.

Apesar de se sentir seguro, Maurício Ramos frisa que é preciso seguir os protocolos. O zagueiro condena as comemorações com abraços que estão acontecendo em campo após gols nos torneios que já foram reiniciados, a exemplo do Campeonato Carioca.

"É até difícil falar, porque o futebol parou 90 dias. A população parou, o mundo parou. Na hora do gol, na emoção, no calor do jogo, esses jogadores estão esquecendo de um risco que podem levar para dentro de seus lares. Nos outros estados onde estão tendo competições, que os jogadores possam refletir mais e que quando fizer o gol tente se adaptar à pandemia que estamos vivendo", alerta.

O Vitória reabriu a Toca do Leão no último dia 16, após a Prefeitura de Salvador autorizar o retorno dos treinos de clubes de futebol. O centro de treinamento rubro-negro ficou fechado por três meses. O clube realizou uma bateria de testes para covid-19 em todos os jogadores e funcionários que estão trabalhando presencialmente e seguem com protocolos diários para evitar o contágio da covid-19.

"A gente vem tomando todos os cuidados possíveis. O Vitória vem tomando todos os cuidados possíveis. A adaptação dos jogadores está sendo bem bacana. Toda hora que para a gente já passa álcool nas mãos, vai beber água e cada um tem a sua água. Os jogadores estão com a consciência bem tranquila no aspecto de segurança que o Vitória está nos passando. Esses 10 primeiros dias foi de muito aprendizado com essa pandemia e o Vitória está fazendo seu melhor. Em campo, estamos cada dia procurando o nosso melhor".

Maurício Ramos não entra em campo desde o dia 8 de março, quando o Vitória empatou com o ABC em 1x1 pela Copa do Nordeste. Capitão do time, o zagueiro lesionou o ligamento colateral do joelho direito durante a partida e desfalcou o time contra Ceará e River-PI. Recuperado, ele está ansioso para voltar aos gramados. "A expectativa está sendo muito grande. Esperamos em julho já estar prontos, não 100%, mas 70% ou 80% para que nós possamos fazer o resto do ano um bom trabalho aqui no Vitória".

O Leão ainda tem quatro competições para disputar em 2020. Além da Série B do Brasileiro, que ainda não foi iniciada, outros três torneios foram interrompidos e ainda não têm data para serem recomeçados. Quando a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Vitória brigava por vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste, nas semifinais do Campeonato Baiano e na quarta fase da Copa do Brasil. Na retomada, terá cara nova à beira do campo. Geninho foi demitido e Bruno Pivetti é o novo técnico.

"O Bruno Pivetti vem da característica de Geninho. Quem deu a pré-temporada para os jogadores no início do ano foi o Bruno Pivetti, então ele conhece muito bem o grupo. O time vem jogando do jeito que nós começamos o ano. O Bruno Pivetti é um cara muito visionário e tem muitas estratégias de jogos inteligentes. Aprendeu muito com o Geninho também e creio que vai ser um grande treinador no futuro", elogia Maurício Ramos.