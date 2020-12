Mazola reclama de 'estado anímico' do Vitória após sofrer 1º gol

O Vitória jogou mal diante do Oeste, lanterna da Série B, e acabou derrotado por 2x1 na Arena Barueri, na tarde desta sexta-feira (18). O resultado freia um possível embalo do Leão, que vinha de triunfo sobre o Juventude, e mantém a ameaça de rebaixamento viva.

Com 36 pontos, o rubro-negro baiano é o 14º colocado da segundona, mas pode ser ultrapassado pelo CRB, que tem 34 e joga neste domingo (20), às 18h15, no Rei Pelé. O complemento da rodada também pode fazer a distância para o Z4, que é atualmente de cinco pontos, diminuir.

O duelo contra o Oeste foi marcado por um pênalti bizarro cometido por Romisson, que tocou a mão na bola dentro da área, no primeiro tempo. Na cobrança, Fábio abriu o placar. O Rubrão jogou melhor na segunda etapa e ampliou com Matheus Rocha, após o Vitória ter Mateus Moraes expulso. Lucas Cândido só descontou nos acréscimos, de falta.

Após o fim da partida, o técnico Mazola Júnior reclamou da postura do time. Na avaliação do treinador, o Leão sentiu o primeiro gol do Oeste e caiu muito de rendimento.

"Eu fiquei muito chateado hoje com nosso estado anímico após o gol que tomamos. Apesar que foi um lance ser muito difícil, muito esquisito. Mas a equipe sente muito quando toma o gol. Contra o Cruzeiro, aconteceu a mesma coisa, foi um cenário muito parecido. Nós tentamos, com a mexida no intervalo, dar mais profundidade ao lado direito, que não estávamos tendo. Só estávamos tendo profundidade do lado esquerdo do ataque. E a substituição do Romisson foi pelo cartão e pelo estado anímico que o menino se encontrava depois daquela falha no lance do pênalti", disse.

Segundo Mazola, o Vitória sofreu com o alto número de desfalques para o duelo. Jogadores importantes, como Léo Ceará, Maurício Ramos, Ronaldo, Guilherme Rend e Fernando Neto (lesionados) e Wallace (suspenso), ficaram de fora da partida contra o Oeste.

"Nós tivemos nove desfalques. E, principalmente, de jogadores que dão a base de sustentação dessa equipe. Ronaldo, Wallace, Maurício Ramos, Léo Ceará. Jogadores que são a espinha central da equipe. Realmente, sentiu. Além de a gente estar tendo uma sobrecarga muito grande nos outros jogadores, principalmente os que jogam nas laterais do campo", explicou.

"Nós estamos trabalhando dentro do possível, dessa sequência de jogos enorme. Estamos trabalhando dentro do campo, tentando recuperar a melhor forma de alguns atletas. Infelizmente, temos que lembrar que hoje viemos sem nove jogadores, as opções foram muito limitadas. Viemos sem zagueiro no banco, o goleiro reserva [Lucas Arcanjo] foi liberado ontem de covid-19 e veio sem treinamento nenhum. Temos que ter calma e tranquilidade nesse momento, porque a gente já deu prova que o trabalho é bom, está encaixando. Hoje, infelizmente, foi um jogo totalmente atípico, e nós temos que saber gerir essa situação", falou Mazola.

Para o lugar de Léo Ceará, o treinador escolheu Jordy Caicedo. O atacante, que não marca desde o dia 25 de outubro, passou em branco. Mas, apesar das críticas, foi defendido pelo técnico.

"Optamos por Jordy pois, no treinamento, a coisa funcionou muito bem com ele. Infelizmente,a gente não conseguiu transformar no jogo. Ele teve uma oportunidade clara. Mas acho que hoje, ao contrário das últimas partidas, o Jordy não teve uma apresentação tão ruim assim para que haja essa perseguição, essa bronca tão grande assim do torcedor em relação a esse atleta", comentou.

"Ano passado, Jordy fez um campeonato muito aceitável. Teve uma fase, me lembro bem, era até ídolo da torcida do Vitória. Infelizmente, nesse ano, a coisa não está correndo bem para o rapaz. Léo tem sido o destaque da competição. O sistema de jogo que o Vitória implantou joga-se com um homem ali só, na zona central. Acho que é muito cruel a gente pegar o Jordy para Cristo, para essa situação, essa fase menos boa que o Vitória está passando", continuou.

O Vitória volta a entrar em campo na próxima terça-feira (22), às 19h15, quando encara o CSA no estádio Rei Pelé.