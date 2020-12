MB Conceito e Balbina apresentam novidades no AFD 2020

Idealizadas pelo diretor criativo Moab Barros, as marcas MB Conceito e Balbina integram o Afro Fashion Day 2020 buscando traduzir toda baianidade do dendê em suas criações para homens e mulheres. O estilista que tem para as duas marcas conceitos distintos, planeja temperar suas peças com todos os estímulos que o tema inspira junto o viés cultural do seu trabalho.

Tendo sete anos de mercado com a MB e completando dois junto a Balbina, seu projeto mais recente, segundo Barros, trabalhar com a moda é a realização de um sonho de infância. “Desde pequeno brincava de criar roupas com retalhos. Me formei em comunicação e publicidade, já durante a faculdade comecei a fazer acessórios masculinos para complementar a renda e então a MB caiu no gosto das pessoas. Já a Balbina, veio depois para atender o público feminino”, revela o criador.

Ambas as marcas contam com showrooms físicos, em Feira de Santana, e estão prestes a estrear com uma plataforma online e exclusiva que possibilitará o acesso às coleções de qualquer lugar do Brasil. A pandemia serviu para acelerar o investimento nas plataformas digitais, nos conta Moab. “Tivemos que tirar um tempo para repensar nos processos, posicionamento e encontrar alternativas para fortalecermos o e-commerce. Fizemos algumas promoções e agora vem em uma retomada com fôlego”, diz.

O estilista acredita que a moda é uma potência máxima de expressão. Através de uma leitura de mundo, traduz em peças seu significado. Dessa forma, ele ressalta a importância do Afro Fashion Day, evento que conta com a participação das marcas pela segunda vez e é visto por Moab como um palco de representatividade. Ele destaca o espaço que é dado para estilistas e modelos, que por vezes não tem muitas oportunidades. Sobre o dendê, tema desta edição do AFD, “Achei que fomos assertivos na essência da baianidade, que mexe com o todo sensorial. Sabor, cor, cheiro e texturas”, conclui.



