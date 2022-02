Mc Guimê tatua rosto de Lexa em homenagem ao aniversário da cantora

Mc Guimê decidiu fazer uma homenagem a sua esposa, a cantora Lexa, no dia do aniversário dela: uma tatuagem com o rosto da amada.

No Instagram, o funkeiro publicou um texto dizendo que eternizou na pele uma pessoa que já está eternizada na alma e no coração desde que ele conheceu.

"Hoje eternizei na pele uma pessoa que já tá eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão, Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a 2 dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor porque você merece isso e muito muito muito mais", escreveu ele.

Nos comentários, Lexa deixou seu amor, assim como outros famosos.

"Meu Deus! Eu te amo além desse mundo", escreveu a cantora que completou em seu perfil: "Te amo pra sempre Mc Guimê, obrigada pelo presente de aniversário."