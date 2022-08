MC Kauan é preso por tráfico de drogas e sorri para câmeras

O cantor MC Kauan, de 31 anos, foi preso em São Vicente, no litoral de São Paulo, após ser acusado por tráfico de drogas. O artista, enquanto era conduzido pelos policiais, sorriu para uma câmera da TV Tribuna, afiliada à Rede Globo, e sorriu.

Ele chegou a comentar "mais um brasileiro", que estava em situação de injustiça perante à sociedade. Ele foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão, em regime fechado.

Em conversa ao G1, a mãe do funkeiro, Nalva Meriz, negou as acusações. "A única coisa que eu posso dizer para vocês é que meu filho é inocente", disse. Ele já tinha sido preso em 2014, com 19 pinos de cocaína e 22 frascos plásticos contendo cloreto de metileno, ou seja, lança-perfume.

Ao portal, o advogado do artista salientou a inocência de Kauan: "A prova é absolutamente duvidosa a ponto de se afirmar com a certeza exigida que Kauan é efetivamente um traficante. Tenho que depositar todas as minhas garantias de defesa na fala dele [sobre a inocência]".