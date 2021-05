MC Kevin bebeu o suficiente para ter descontrole físico e emocional, diz laudo

O laudo feito no corpo de MC Kevin apontou uma concentração de álcool de 13 dg/L. Esta quantidade, segundo parâmetros de intoxicação alcoólica, é capaz de gerar um comportamento “agitado”, com sintomas de descontrole físico e emocional.

O resultado do exame corrobora com a versão apresentada por testemunhas que Kevin ingeriu grande quantidade de gim, uísque e cerveja na manhã e na tarde do dia 16 de maio, antes de cair da varanda do quarto 502 de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal Extra, o perito Nelson Massini explicou que o teor de álcool encontrado no corpo de Kevin é considerado médio, numa escala de sobriedade até a morte de um indivíduo. Nesse patamar, a pessoa tende a apresentar incoordenação, perda do julgamento crítico e da memórias e tempo de reação aumentado.

Últimas horas

Os depoimentos do caso apontaram que Kevin chegou na praia acompanhado de Victor Elias Fontenele, Jhonatas Augusto Cruz e Gabriel, por volta de 13h. Em um quiosque, conheceram a modelo Bianca Domingues, durante a tarde.

No estabelecimento, o grupo consumiu R$ 1.555,40 no estabelecimento - apenas com bebida alcoólica, que inclui caipirinha, caipivodka, cerveja, tequila, gim, e de enérgico, foram desembolsados R$ 1.070.

Por volta de 17h, Kevin, Victor e Bianca foram para a suíte 502 a fim de manterem relações sexuais. Quando estava com a modelo na varanda, o funkeiro teria tentado passar pra o andar de baixo, supostamente com receio de que sua mulher, a advogada Deolane Bezerra, que também estava hospedada no hotel, flagrasse a traição.

Ele teria desequilibrado e caído de uma altura de 15 metros. Kevin foi levado até um hospital, onde morreu.

Os depoimentos apontam ainda que Kevin consumiu drogas sintéticas (MD) e maconha durante o dia. O exame toxicológico feito no Instituto Médico Legal (IML) sobre esse quesito deverá ficar pronto na próxima semana.