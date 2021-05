MC Kevin sofreu 13 fraturas após queda, aponta laudo

Após cair de uma altura de 18 metros, o funkeiro MC Kevin teve 13 fraturas no corpo, hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. Os detalhes foram revelados pelo exame de necropsia feito no corpo do cantor, que apontou um traumatismo craniano encefálico como causa da morte.

O jovem morreu no último domingo, dia 16, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O laudo, revelado pelo jornal O Globo, descreve fraturas no nariz, maxilar, mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo. Kevin também estava com o olho roxo e a cabeça inchada e com escoriações nas duas axilas e nas duas coxas.

De acordo com depoimentos prestados por testemunhas, MC Kevin estava no quarto acompanhado de um amigo e uma modelo. Receoso de que a sua esposa, Deolane, entrasse na suíte e flagrasse a traição, o funkeiro teria tentado escapar pela varanda.

Neste momento ele teria escorregado e caído no chão. Kevin chegou a ser atendido e levado ao hospital, onde morreu.