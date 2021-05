MC Kevin teria tentado pular da varanda para a piscina do hotel, diz polícia

Informaçõs preliminares da Polícia Civil sobre a morte do funkeiro MC Kevin apontam que o cantor teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda dessa piscina, informa o G1.

Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, morreu na noite deste domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o G1, a esposa de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira (17).

O corpo do funkeiro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado nesta manhã por amigos e parentes.

O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado às 18h13 para a ocorrência da queda. MC Kevin chegou a ser levado pelos bombeiros em estado muito grave ao hospital, mas não resistiu.