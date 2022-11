MC Loma critica pai da sua filha: 'Não presta, me humilhou'

Desde o dia em que MC Loma revelou que estava grávida, diversos internautas ficaram curiosos para descobrir a identidade do pai da criança. No entanto, a cantora foi categórica alegando que não iria revelar de jeito nenhum, porém, nunca explicou o motivo.

Nesta segunda-feira (7), MC Loma e as Gêmeas Lacração estiveram no podcast PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. No bate-papo, a artista revelou que não faria a exposição do pai de Melanie porque ele a humilhou.

“Não é presente, não presta, me humilhou quando eu falei que estava grávida. Os amigos dele diziam que ele estava com vergonha, me pediu pra não contar pra ninguém. Hoje em dia o povo na internet ama dar fama pra gente que não presta, e vão acabar dando fama pra ele que me humilhou”, disse.

Loma ainda contou que o pai pediu exame de DNA e que iria se comunicar apenas pelos advogados. “Ele é lascado, não queria falar nada pra prejudicar ele, só queria que ele fosse presente da vida da bebê, porque Melanie não precisa de nada", comentou.