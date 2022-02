MC Maylon diz que Anderson, do Molejo, mentiu sobre sexo com homens: 'Eu era o ativo'

Anderson, vocalista da banda Molejo, virou notícia nesta semana ao confirmar que fazia sexo com homens em troca de "benefícios". No entanto, MC Maylon, rebateu as declarações do cantor.

Entenda: Anderson, vocalista do Molejo, revela sexo com homens no passado: 'Não era de graça'

"É mentira dele! Não sei por que ele mente tanto. Nós tínhamos um relacionamento. Ficamos juntos por 1 ano e 2 meses, e eu era o ativo da relação", disse o funkeiro em entrevista ao Extra.

"Na época, eu era virgem anal. Eu que era ativo com ele. O Anderson voltou a falar de mim mais uma vez, e para mim, isso é uma perseguição. Estou vivendo a minha vida, ele acabou com a minha vida e com o meu sonho de me casar virgem", desabafou.

"Eu era virgem, sim! Ele me estuprou, sim! Na delegacia, saiu o laudo com a minha peça íntima com sangue, e o esperma dele. Se fosse consensual, não tinha que sair sangue...", finalizou.

Relações com homens

Em entrevista a um podcast, Anderson Leonardo falou de relações que manteve com homens no passado. Ao ser questionado sobre a situação, o pagodeiro respondeu com o bom humor sobre a dinâmica de como acontecia o envolvimento com os possíveis pretendentes.

"Um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho... Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim, que eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse o cantor, durante um papo ao canal "Cara a Tapa", no YouTube.