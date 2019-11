MC Rebecca não deixa filha ouvir seus funks proibidões: 'Versões light'

(Foto: Reprodução/Instagram)

MC Rebecca tem muitos sucessos com letras mais ousadas, que acabam se enquadrando no chamado funk proibidão. Mas a cantora de 21 anos diz que controla o que a filha Morena, de 2, escuta. Pode ouvir as músicas da mãe, sim, mas não livremente.

"Minhas músicas são para todas as pessoas, mas é claro que têm versões diferentes e light, que minha filha, por exemplo, escuta", explica Rebecca em entrevista ao Uol. MC Rebecca afirma que a educação é uma das suas prioridades na criação da filha. "Meus cuidados com minha filha são os de toda mãe que ama seus filhos. Procuro dar amor, carinho e educação".

Ela nega que tenha sofrido rejeição por ser cantora de funk. "Pode causar um certo estranhamento, mas que acaba sendo entendido se tratar de arte, de entretenimento...", afirma.

Na entrevista, a funkeira diz ainda que tem várias influências musicais, citando algumas. "Beyoncé e Rihanna são minhas inspirações internacionais e no funk sempre fui fã da Anitta. Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco são minhas referências quando se trata dos proibidões", lista.