'Me assustei', alega assaltante que baleou homem no Canela; vídeo mostra abordagem

Leandro foi apresentado nesta quinta-feira (25) (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Autor confesso do disparo que atingiu o rosto de Luís Daniel Carvalho Souza, 41 anos, o assaltante Leandro Monteiro Silva de Jesus, o Léleo, 23, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (25), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi preso na quarta-feira (24), um dia depois de cometer o crime.

Em entrevista, ele disse que só atirou na vítima porque se assustou com um movimento brusco.

“Na hora, me assustei, porque ele se levantou”, explicou Leandro.

Durante a apresentação do criminoso, a Polícia Civil disponibilizou dois vídeos. O primeiro, de 11 segundos, mostra apenas o momento em que Leandro atravessa a Rua Padre Feijó e caminha em direção ao ponto de ônibus, às 6h36 de terça-feira (23). De camisa branca, o criminoso mexe na bermuda e parece manusear uma arma.

Já o segundo vídeo, de 1 minuto e 15 segundos, mostra o momento exato do crime. As imagens mostram uma mulher, em pé, segurando uma bolsa, e Luís Daniel sentado, com o celular em mãos, e não percebe a aproximação. Aparentemente assustado, o homem levanta, é atingido por um tiro e leva a mão ao rosto. É neste momento que Leandro foge do local.

Outros crimes

Leandro foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte. Ele já responde criminalmente por roubo e furto, nos anos de 2015 e 2016, respectivamente. A polícia ainda está à procura do comparsa de Leandro, identificado como Jeferson – ele não aparece nas imagens, pois estava fora do alcance das câmeras. Há suspeita de que ele esteja com a arma do crime, um revólver.

Depois do disparo, Leandro e o comparsa fugiram em sentidos diferentes. Momentos depois, se encontraram no bairro de Jardim Federação. “Entreguei a arma a ele. Se não for dele, pegou de alguém. Eu não sei onde ele mora. Só o vi duas vezes. A primeira vez foi em 2015, quando tirei detenção. A segunda vez foi no dia (do assalto no Canela)”, contou.

Ensanguentada, vítima foi socorrida por policiais (Foto: Reprodução)

Prisão

Leandro foi preso por volta das 20h30 desta quarta-feira (24), no bairro da Federação. Ele foi abordado por policiais militares da 41ª Companhia Independente de PM (CIPM/Federação), próximo da sua casa, na localidade de Alto da Bola.

“Policiais do 18º Batalhão (Centro Histórico), unidade responsável pelo policiamento no Canela, depois de algumas diligências, descobriram o endereço de Leandro e nos comunicou. Saímos à busca do acusado, logrando êxito”, declarou o major Adilson Santana, comandante da 41ª CIPM.

No momento em que foi preso, Leandro confessou envolvimento no crime, mas, inicialmente, negou que tivesse sido o autor do disparo. “Ele disse que o autor do tiro teria sido o comparsa. Quando foi mostrado o vídeo do crime, ele confessou [que atirou]”, contou o major. Além do vídeo, testemunhas também já foram ouvidas e reconheceram Leandro como autor do tiro.

O assaltante segue custodiado no DHPP, onde ficará à disposição da polícia, que trabalha na averiguação do possível envolvimento dele em homicídios e latrocínios na capital baiana.