MEC antecipa divulgação das notas do ENEM 2021 para esta quarta-feira

O Ministério da Educação decidiu antecipar a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 para esta quarta-feira (9). De acordo com o cronograma, as informações ficam disponíveis a partir das 19h, no Portal do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A antecipação vale para estudantes que fizeram a versão regular e a antecipação da prova. As notas podem garantir vagas em universidades públicas federais e estaduais, além de particulares. Até instituições estrangeiras, como em Portugal, aceitam o exame como porta de entrada para o ensino superior.

Para acessar as notas, os candidatos precisam acessar o Portal do Candidato - clique aqui.