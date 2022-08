Mecânico morre após ser vítima de armadilha contra furto que instalou em sua oficina

Um mecânico, de 60 anos, morreu neste sábado (20), no município de Araxá, em Minas Gerais, após ser atingido por uma armadilha que ele mesmo construiu para proteger sua oficina mecânica, no Bairro Aeroporto.

Segundo a Polícia Civil, a vítima construiu o dispositivo de segurança utilizando um fio de cobre e uma arma de fogo. A armadilha foi feita para que a arma fosse disparada caso alguém esbarrasse no fio de cobre em tentativa de invadir o local.

Na manhã deste sábado, quando o dono entrou no local, ele encostou no fio e a arma acabou disparando. O homem foi atingido no peito. As informações são do G1.

A polícia informou que o idoso morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para a família após a necropsia.