Medalha de ouro na paralimpíada, Jefinho visita CT do Bahia

Os jogadores do elenco do Bahia receberam uma visita especial na manhã desta quarta-feira (15). Pentacampeão do futebol de 5 na Paralimpíada de Tóquio, o baiano Jefinho esteve na Cidade Tricolor.

Torcedor declarado do Bahia, Jefinho foi homenageado e recebeu uma camisa do Esquadrão com o seu nome. O jogador foi um dos destaques da Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro no Japão.

Essa não é a primeira vez que o Bahia recebe a visita de um medalhista dos jogos de 2020. No mês passado, o pugilista Hebert Conceição esteve no CT Evaristo de Macedo depois de ganhar o ouro. Durante a competição no país asiático, Hebert fez homenagens ao tricolor.