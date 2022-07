Medalhista de ouro, boxeador Hebert Conceição acende pira do 2 de julho

Coube ao boxeador baiano Herbert Conceição a missão de acender a tradicional pira do Dois de Julho. A cerimônia aconteceu na tarde deste sábado (2) no Largo do Campo Grande e contou com a presença de políticos e autoridades.

Além do acendimento da pira, também foram colocadas coroas de flores no monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes. Entre eles estava o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), que ressaltou mais uma vez a felicidade em ver o retorno dos festejos presenciais, relembrando os heróis da Independência do Brasil na Bahia, e o início das comemorações para os 200 anos da data magna do estado, a serem completados em 2023.

Foto: Valter Pontes/Secom

Dentre as iniciativas, já anunciadas no período da manhã, estão a requalificação do Largo da Lapinha e a transformação do Pavilhão 2 de Julho no Memorial da Independência, além de uma série de eventos a serem realizados durante o período. “Se este ano a festa foi grande, no próximo ano será ainda maior”, pontuou Bruno Reis.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), também era esperado no evento, mas não compareceu.