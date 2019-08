Médica dá receita de suco para melhorar concentração na hora do Enem

Suco de frutas com cúrcuma é indicação para 'limpar' o cérebro

(Foto: Pageseven/Shutterstock)

Para fazer uma boa prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não basta se afundar em livros. Além de manter uma rotina de estudos, é importante cuidar da saúde. A psiquiatra Milena Pondé explica que existem três pontos fundamentais para encarar o exame de forma saudável: boa alimentação, dormir bem e se exercitar.

Como recebe muitos pacientes jovens, que estão prestes a fazer o exame, a médica indica uma receita de suco que pode ajudar - e muito - a melhorar a concentração do estudante nos estudos, além de reduzir a irritabilidade de quem está sob pressão. O líquido funciona mesmo e ela explica o porquê.

"Uma dica que dou aos meus pacientes é que tomem um suco de frutas pela manhã, com gengibre e cúrcuma. Ajuda muito, porque são substâncias que têm efeito antioxidante. E isso faz com que aconteça uma espécie de limpeza no cérebro, os neurônios funcionam melhor. A cúrcuma é extremamente antioxidante", explica.

Milena Pondé alerta que apenas o consumo do suco não faz milagre. Se o estudante continuar com uma má alimentação, o cérebro continuará recebendo carga de estresse oxidativo e os efeitos não serão efetivos.

"Esses alimentos como açúcar, refrigerante, sucos de caixinha, salgadinhos e batata frita, por exemplo, produzem mais estresse oxidativo no cérebro. É como se ele ficasse enferrujado. O ideal é evitar o consumo", aponta.

Este ano, o Enem será realizado em dois domingos: dia 3 de novembro (Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas ) e no dia 10 de novembro (Ciências da Natureza e Matemática).

Receita do suco:

Um copo de suco da fruta da sua preferência

Um pedaço pequeno de gengibre fresco, descascado e cortado

Uma pitada de cúrcuma

Duas colheres de chá de mel (opcional)

Sintomas de alto nível de estresse: