Médica explica por que a máscara PFF2N95 protege mais

A médica Clarissa Cerqueira, professora e infectologista do Hospital Cardio Pulmonar, explica na edição de hoje do #PalavraDeEspecialista, que as máscaras desse tipo têm uma maior eficácia para filtrar os vírus do ambiente. Ela reforça que é preciso fazer o uso do item de proteção com os devidos cuidados para evitar contaminação.



