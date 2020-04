Médica, miss Inglaterra larga concurso para combater covid-19

A miss Inglaterra Bhasha Mukherjee decidiu que vai largar o concurso e vai voltar a se dedicar à medicina para ajudar vítimas do coronavírus.

Bhasha revelou a mudança durante conversas com amigos do Pilgrim Hospital, que fica no leste da Inglaterra. Ela teria ouvido dos amigos desabafos de como está difícil a vida de quem está na linha de frente no combate à covid-19.

"Não há melhor momento para ser Miss Inglaterra e ajudar a Inglaterra em um momento de necessidade", disse em entrevista à CNN.

Especializada em doenças respiratórias, Bhasha largou a medicina para se dedicar ao concurso de miss e trabalhos voluntários ao redor do mundo.

Antes de iniciar os trabalhos contra a covid-19, ela vai ter que passar por um período de quarentena, já que estava desenvolvendo uma atividade social na Índia.