Medicina de Estilo de Vida: olhar integral sobre a saúde ganha força na comunidade médica 

Sentindo-se esgotado física e mentalmente após meses de pandemia, Leonardo Soares, que sempre cultivou bons hábitos, como alimentação saudável e prática regular de atividades físicas, buscou orientação médica pois sentia que tinha perdido o prazer de fazer coisas que sempre lhe agradaram. “Foi uma verdadeira investigação que começou com uma consulta ao médico clínico, passou por diversas outras especialidades e contou até com sessões de terapia até que os tratamentos fossem concluídos e eu me sentisse inteiramente bem”, explica.

O estresse provocado pelo isolamento social, a nova rotina do home office e a ausência das atividades lúdicas estão entre os vilões que engatilharam em Leonardo uma série de problemas de saúde. “Apesar das minhas suspeitas sempre recaírem sobre um problema ou outro, eu não imaginava que a soma de fatores estivesse provocando todo esse mal-estar. Foram necessárias muita investigação e diversas opiniões até entender que eu precisaria tratar várias frentes diferentes até normalizar toda a saúde”, diz. “Hoje entendo que devo redobrar a atenção para os hábitos preventivos e não esquecer da saúde mental”, completa.

Focar nos cuidados preventivos e analisar a saúde de forma integralizada é o que propõe a Medicina de Estilo de Vida, tema que será abordado no programa ao vivo Saúde e Bem-Estar desta terça-feira (31), que será transmito a partir das 18h através do perfil do Instagram do Jornal Correio, com apresentação do jornalista Jorge Gauthier e participação do médico e vice-presidente da área de Saúde da UniFTC, André Nazar.

De acordo Nazar, a Medicina de Estilo de Vida vem ganhando cada vez mais força nos Estados Unidos, Canadá e, também, em países da Europa. “Nos últimos cinco anos temos visto uma repercussão dessa especialidade que tem por objetivo enxergar a medicina de forma integral, então são avaliados diferentes eixos, como alimentação e hábitos indevidos, além da parte neurológica e emocional, sempre encarando a saúde de forma preventiva”, explica.

André Nazar é médico e vice-presidente da área de Saúde da UniFTC (Foto: divulgação)

A medicina do bem-estar também é uma importante aliada de pessoas que sofrem de problemas crônicos ou carregam sequelas provenientes de enfermidades anteriores, como sinaliza Nazar. “Além da prevenção, os profissionais que atuam nessa área usam uma série de ferramentas com o objetivo de reabilitar, por exemplo, um paciente que já sofreu um infarto e tem parte do coração comprometido”, exemplifica. “É feito todo um trabalho para restaurar o bom funcionamento daquele órgão”, completa.

Avanços

Apesar do avanço de uma consciência coletiva em relação aos cuidados preventivos e a prática de bons hábitos como forma de evitar problemas de saúde no futuro, o vice-presidente da área de Saúde de UniFTC aponta que os índices no Brasil ainda são alarmantes. “É difícil falar em medicina integral e cuidados com o bem-estar em um país onde mais de 60% da população convive com sobrepeso e, hoje, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. É fundamental que as pessoas envelheçam com uma boa saúde”, diz.

O sedentarismo, segundo o médico, está no topo da lista de fatores contribuintes para aumento nos casos de certas doenças e até mesmo para o surgimento de novos problemas de saúde. “Temos visto, por exemplo, novos tipos de câncer que a ciência ainda não foi capaz de identificar a causa, então é importante ter esse olhar integral sobre a saúde e principalmente do ponto de vista da saúde mental, já que ela trabalha o centro de comando do nosso corpo, logo, se outras partes estão se comportando de forma errática, é sinal de que o esse centro de comando está com problemas”, finaliza.

