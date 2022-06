Médico acusado de agredir companheira é preso novamente em Salvador

O médico ortopedista Daniel Sadigursky, suspeito de agressão à companheira em dezembro do ano passado, foi preso novamente em Salvador na segunda-feira (20). A Polícia não informou o motivo da prisão.

Segundo informações do órgão, o mandado de prisão do cirurgião foi cumprido pela Coordenação de Polícia Interestadual. O médico está, provisoriamente, na carceragem da Polinter enquanto aguarda uma vaga para o sistema prisional.

Procurado, o Tribunal de Justiça da Bahia pediu para que fosse buscado o Ministério Público estadual, que afirmou não haver no sistema nada referente a essa prisão.

Caso de agressão

No dia 4 de dezembro, Daniel foi preso em flagrante após agredir a companheira no bairro do Itaigara. A ocorrência foi tipificada como lesão corporal. Ele foi denunciado pelo Ministério Público estadual no dia 21 de janeiro de 2022 pelo crime, decorrente de violência doméstica contra mulher.

A denúncia foi recebida pela Justiça no dia 24 de fevereiro deste ano. A Justiça designou para dia 25 de julho de 2022 a realização de audiência de instrução e julgamento.