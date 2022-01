Médico alertou sobre desabamento em Capitólio há uma década

O médico Flávio Freitas, de 52 anos, passeava em seu barco pelo lago de Furnas, em Capitólio (MG), em 2012, quando se deparou com uma fratura chamativa em um dos cânions da região e resolveu fazer um registro. Em suas redes sociais, à época, publicou: "Essa pedra vai cair".

Quase uma década depois, ele compartilhou novamente a imagem, e o post viralizou após o desabamento parcial de um paredão do local neste sábado (8), que deixou 10 mortos já confirmados.

Ao Extra, o médico refutou a ideia de “previsão”. Para ele, o alerta feito foi uma “constatação”, pois a rocha apresentava um aspecto "perigoso". Ele ressalta que "não é geólogo, mas era realmente gritante". Freitas já visitou o município turístico duas vezes.

“Em uma dessas viagens, passei por esse local onde houve o acidente, um dos mais visitados ali em Capitólio, e aquela fenda me chamou atenção, porque realmente ela é extensa, larga. Visualmente, ela apresentava um aspecto perigoso. Fiz a foto na ocasião e escrevi: 'essa pedra vai cair'. E passou. Quando recebi o vídeo do acidente ontem, reconheci o local. Voltei nos meus álbuns do Facebook e achei a foto, que postei de novo e gerou toda essa explosão midiática. Não foi previsão, não foi nada. Foi uma constatação, contou.