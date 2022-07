Médico anestesista é investigado por seis possíveis estupros, diz delegada

O médico Giovanni Quintella Bezerra, filmado enquanto estuprava uma mulher em trabalho de parto no Hospital da Mulher Heloneida Studart, Rio de Janeiro, está sendo investigado por seis estupros. A informação é da delegada que investiga o caso, Bárbara Lomba, de acordo com o g1.

Giovanni é investigado por três casos referentes ao dia 10 de julho, incluindo o filmado, e três outros, de vítimas que buscaram a delegacia após a repercussão do caso.

Ele foi preso após enfermeiras suspeitarem da conduta do médico durante dois partos, e decidirem gravar o terceiro.

O anestesista não fará o teste de sanidade mental, uma vez que, segundo a delegada, já foi comprovado pelo prontuário em que preencheu sobre as condições da vítima que ele é uma pessoa completamente capaz. "Ele exercia normalmente a medicina. Vamos evitar chamá-lo de doente", disse a delegada.

Giovanni foi levado, na segunda, para o presídio de Benfica e passa por audiência de custódia na tarde desta terça (12). Ele, inclusive, já é réu por uma denúncia de erro médico no Hospital de Irajá.

As pacientes que estão operadas e podem ser vítimas serão chamadas para depor, e o telefone do médico passará por perícia, assim como os medicamentos coletados, já que existe a suspeita de que o médico dava mais anestésico que o necessário para as pacientes.