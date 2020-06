Médico do Bahia revela esquema diferente para atletas com covid

O primeiro dia de treinos do Bahia após a paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus foi bem diferente do normal. Na Cidade Tricolor, os jogadores tiveram que seguir regras previstas no protocolo de saúde e apenas as atividades físicas em espaços abertos foram liberadas.

Médico do Bahia, Luiz Sapucaia avaliou o retorno como positivo e explicou que o clube montou um esquema também para os dois atletas que testaram positivo para o coronavírus nos exames realizados pelo tricolor na semana passada. O Bahia não divulgou a identidade dos jogadores.

"Nós desenvolvemos um protocolo específico para esses atletas manterem o estímulo à atividade física, isso respeitando qualquer quadro de sintomas. Se alguém sentir febre, dor de cabeça, tosse, qualquer sintoma que apareça, eles procurarão o departamento médico e nós balizaremos o que deve ser feito neste momento", explicou Sapucaia.

Já sobre o restante do grupo, ele explicou que o período sem treinos intensos causou perda significativa, mas como os jogadores estavam treinando em casa, a condição em que eles se reapresentaram foi melhor do que quando voltam das férias de final de ano.

"De fato temos um período grande afastados da atividade física do ponto de vista de intensidade. Mantivemos os músculos acordados, mas tivemos uma perda volumétrica importante neste período de afastamento que, a meu ver, equivale ao período de férias. A gente retoma hoje com os mesmos protocolos de reapresentação de um período longo. É natural que a gente tenha uma perda no volume físico, mas isso recupera rápido pois a gente manteve nesse período um volume de atividades muito maior do que quando eles estão de férias. Perde-se um pouco, mas recupera muito rápido", analisou o médico.

Antes do treino desta terça-feira (16), os atletas do Bahia seguiram um esquema determinado pelas autoridades de saúde. Todos os jogadores já chegaram ao CT uniformizados e passaram por processo de higienização e medição da temperatura antes de iniciarem as atividades no campo.

Eles serão obrigados ainda a todos os dias entregar questionários com informações sobre o próprio quadro de saúde e de membros da família. A cartilha elaborada pelo Bahia segue exemplos de protocolos que vem sendo aplicados na Europa e também o que foi estabelecido pela CBF.

"Essa triagem começou desde o momento que a gente fez a testagem. Fizemos um questionário avaliativo durante a triagem, com todos os atletas. Fizemos o exame de covid já com todas as informações desse período de afastamento deles e da família. Fizemos avaliação médica do ponto de vista de lesão, se alguém sentiu alguma coisa", explicou Sapucaia.

"Hoje fizemos a retomada dos treinos com a medição da temperatura de todos os atletas durante a chegada, junto com a higienização de todos eles. Todos os dias eles trarão questionário respondidos com as informações das suas famílias, se alguém teve febre, tosse, algum sintoma novo. Só depois disso adentramos no ambiente de campo", continuou ele.

O Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor nesta quarta-feira (17). O clube, no entanto, ainda não sabe quando entrará em campo, já que não existe definição sobre a retomada das competições.