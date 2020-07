Médico Drauzio Varella participa de live nesta segunda-feira (20), às 19h, no CORREIO

O médico Drauzio Varella é o convidado do publicitário baiano Joca Guanaes na segunda edição do projeto de lives #Segundou. O bate-papo acontecerá na segunda-feira (20), às 19h, no Instagram do CORREIO (@correio24horas). No quadro de entrevistas, Joca conversa com pessoas que inspiram.

"Essa live vai ser histórica, pois ele é um ícone, um grande médico, um grande humanista, escritor, comunicador. É um homem incrível e uma inspiração. O objetivo é mostrar pessoas inspiradoras, que nos fazem acreditar e ter coragem de passar por essa pandemia", destaca Joca Guanaes.

O publicitário explica que a entrevista será dividida em três partes. "A primeira será para contar um pouco da vida do Dr. Drauzio e tudo que levou ele a ser o homem que é hoje. A segunda parte da live é sobre a pandemia e qual a visão dele do que está por vir. A terceira fase será para falar da saúde do Brasil", pontua.

"Estou bastante empolgado, acho ele incrivel, uma pessoa admirável e uma inspiração pra gente. Olha os livros que ele escreveu e o trabalho social que faz nas cadeias. Hoje, ele tem 77 anos e aos 50 fez grandes transformações. Nos últimos 27 anos, ele tem feito coisas inacreditáveis e a gente vai tratar dessas milhares de coisas", convida Joca Guanaes.

O primeiro a participar do projeto, no último dia 13, foi o jogador de futebol Daniel Alves, do São Paulo e da Seleção Brasileira. Reveja aqui. No dia 27, Luiza Brunet já tem presença confirmada.