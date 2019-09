Médico invade contramão e acidente deixa um morto e dois feridos na BR-330

Um acidente na BR-330, entre Jequié e Jitaúna, no sul da Bahia, deixou um homem morto e outros dois feridos em estado grave, que estão hospitalizados.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sábado (21), quando uma caminhonete Hilux e uma Fiat Strada colidiram de frente no Km 804 da rodovia, num trecho conhecido como bica. Segundo o órgão, a Hilux invadiu a pista contrária.

A vítima fatal foi o motorista do Fiat Strada, José Santos da Silva, 52 anos. Morador de Itagi, cidade vizinha a Jitaúna, ele era conhecido como Pelé O homem chegou a ser levado para o Hospital Regional Prago Valadares, em Jequié, mas não resistiu aos ferimentos.

Foto: Blog Jitacity

No momento do acidente, Pelé estava com um filho de 22 anos, que está internado no mesmo hospital e não corre risco de morte.

O outro ferido é o médico Rômulo Garcia Mazanti, 40, que dirigia a Hilux. Ele também foi hospitalizado no Prado Valadares, passou por cirurgia e não corre risco de morte, apesar dos ferimentos graves em várias partes do corpo.

A PRF informou ainda que não foi feito teste de alcoolemia, pois os envolvidos no acidente estavam inconscientes e já haviam sido socorridos no local da colisão por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – exceto o motorista da Strada que ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos Bombeiros. Não havia vestígios nos veículos envolvidos de bebida alcoólica.