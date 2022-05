Médico suspeito de estuprar adolescente de 13 anos tem prisão convertida para preventiva

O médico de 38 anos, identificado como Everton de Jesus Rodrigues, preso em flagrante por suspeita de estuprar uma adolescente de 13 anos em Salvador, teve a prisão convertida para preventiva após a audiência de custódia ocorrida nesta sexta-feira (20).

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o auto de prisão em flagrante vai tramitar na 2ª Vara da Criança e Adolescente. Além disso, em cumprimento ao disposto na Resolução 121 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , o processo está tramitando em segredo de justiça e as informações não podem ser disponibilizadas, pois visa manter o sigilo dos dados.

O TJ-BA não informou o resultado da audiência de custódia da jovem de 18 anos, presa por levar a adolescente de 13 anos ao encontro com o médico.

O caso

Um médico de 38 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, na noite de quarta-feira (18), na Avenida Lucaia, em Salvador. Ele estava sem roupas dentro de um carro, junto com um adolescente de 13 anos.

O flagrante aconteceu durante ações da Operação Visão, realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). “Nossos policiais estavam em rondas no combate aos roubos de veículos na capital, quando foram surpreendidos por um alarme de uma loja disparando. Ao entrar no estacionamento, identificamos um carro com uma movimentação estranha. O médico e a menor estavam sem roupas, na presença de uma mulher, de 18 anos”, explicou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo.

Segundo a polícia, a mulher foi responsável por levar a menina para os atos sexuais. Conduzido para a DRFRV, o homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Já a mulher, foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derrca), sendo autuada em por corrupção de menor. A vítima também foi conduzida à unidade, para acolhimento psicossocial.