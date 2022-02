Médico zomba de homem negro acorrentado: ‘Vai ficar na minha senzala’

"Falei para estudar, mas não quer. Então vai ficar na minha senzala". Foram estas as palavras ditas por um médico enquanto filmava um homem negro acorrentado pelos pés, mãos e pescoço, em uma cidade de Goiás. As imagens viralizaram na última terça-feira (15), após terem sido publicadas na rede social do profissional da saúde, que não teve a identidade revelada.

A Polícia Civil de Goiás recebeu diversas denúncias. O médico será investigado pelo crime de injúria racial, de acordo com o delegado Gustavo Barreto.

Ao G1, o delegado afirmou que a filmagem teria sido feita em um colégio na zona rural da cidade. “Vamos apurar se o fato se trata apenas de uma brincadeira de profundo mau gosto ou de possível prática de constrangimento ilegal ou injúria racial”, disse o delegado.

Após a repercussão das imagens, o médico teria utilizado o mesmo perfil para fazer uma tentativa de retratação. “Ele é meu amigo e gostaria de pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido. Foi uma encenação teatral. Desculpa”.

O jovem filmado, assim como o autor da postagem, serão intimados para esclarecer a gravação do vídeo.

ASSISTA VÍDEO - IMAGENS COM GATILHO DE VIOLÊNCIA FÍSCA E RACIAL