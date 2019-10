Medidas do ‘Trânsito Calmo’ são lançadas na Pituba

Os detalhes da Região de Trânsito Calmo (RTC), que terá a Pituba como localidade-piloto, foram apresentados nesta terça-feira (8) pelo prefeito ACM Neto e pelo titular da Transalvador, Fabrizzio Muller, em cerimônia na Rua Ceará.

As obras de implantação do RTC já foram iniciadas e devem ser concluídas em cerca de 90 dias. Algumas das medidas envolvem a redução na velocidade do tráfego de veículos e o aumento da segurança de pedestres e ciclistas.

O prefeito citou que desde 2013 sua administração tem atuado no trânsito buscando preservar vidas. "Está sendo feito esse projeto em toda essa região da Pituba, que terá mais de dez ruas inteiramente remodeladas e limitação do trânsito em 40km/h, valorizando principalmente o pedestre. Além das mudanças viárias, também são destaques no projeto a valorização do paisagismo, acessibilidade, sinalização, alargamento de passeios e o aumento da malha cicloviária", diz.

No evento, Neto anunciou outras duas medidas que buscam melhorar a circulação de pessoas na Pituba. A primeira é a requalificação asfáltica completa da Avenida Manoel Dias da Silva. A outra é o programa Iluminando Nosso Bairro, que acontecerá nas ruas que fazem parte do Trânsito Calmo.

Pedestres e ciclistas

O superintendente Fabrizzio Muller falou sobre o conceito de traffic calming, que muda o foco do trânsito para os pedestres e ciclistas. “Esse é um projeto que já vem sendo estudado há bastante tempo e bastante inovador para a cidade. Havia um desejo de implementar essa ideia em uma região maior e foi escolhida a Pituba, por ser uma região que há um diálogo muito bom com esse conceito, em função do grande adensamento de pessoas e pelo bairro estar passando por um processo de requalificação dos espaços públicos, o que traz os cidadãos para a rua e, para isso, é preciso dar segurança aos pedestres, ciclistas e veículos”, diz.

(Foto: Max Haack/Secom)

Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 65.160 pessoas moram na Pituba, o que torna o bairro o terceiro mais populoso da capital, atrás de Brotas e Itapuã. Além disso, na Manoel Dias da Silva, principal avenida da região, passam diariamente cerca de 27 mil veículos. Nos dois últimos anos, a Transalvador registrou no bairro 93 vítimas de acidente - com duas mortes.

“No conceito do Traffic Calming, as mudanças são focadas, prioritariamente, nos pedestres e ciclistas, considerados a parte mais vulnerável no trânsito. Essas alterações também propiciarão a menor probabilidade de perda do controle do veículo, maior tempo para reconhecimento dos perigos e maior chance efetiva de evitar colisões”, continua Muller.

Velocidade máxima

Outra proposta do projeto é criar "Áreas 40", vias que terão velocidade máxima de 40 km/h. Para ajudar na diminuição da velocidade, outras medidas serão tomadas, como implantação de redutores, faixas elevadas para travessia de pedestres e alargamento de calçadas.

Os passeios serão alargados nos cruzamentos em algumas vias, como a Rua Minas Gerais, que receberá as faixas de pedestres elevadas. Essa mudança nas calçadas coibirá também o estacionamento próximo às esquinas, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

O sistema cicloviário será ampliado no bairro, para incentivar o uso de bicicletas - a prefeitura avalia que a região é muito propícia para esse modal. As rotas já existentes passarão por ajustes.