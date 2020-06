Medidas restritivas são prorrogadas novamente em São Marcos

As medidas de restrições no bairro de São Marcos foram prorrogadas nesta sexta-feira (19) e valerão por mais sete dias, anunciou o prefeito ACM Neto. É a segunda prorrogação no bairro.

"Eu vinha há algum tempo alertando para a situação de São Marcos. Vinha chamando atenção que São Marcos era um dos bairros que se destacava pelo volume de crescimento dos casos de coronavírus. É um bairro também que tem intensa atividade econômica, daí a necessidade de promovermos essas ações de interdição total da atividade econômica por pelo menos sete dias", afirmou Neto quando anunciou que a operação da prefeitura entraria no bairro.

Do dia 6 até esta quinta-feira (18), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou no local 1.942 testes para detecção do coronavírus, totalizando 472 casos positivos. Só nos últimos sete dias, 203 pacientes foram diagnosticados com a doença através da ação.

Na última semana, Neto afirmou que mais de 30% dos testes de covid-19 feitos no bairro estavam dando resultado positivo. A ocupação de leitos de UTI na rede pública da capital está em 79% e os leitos clínicos, em 77%.

Fica suspensa a realização de qualquer atividade econômica, formal e informal, no bairro, só sendo permitido o funcionamento de daquelas consideradas essenciais, a exemplo de supermercados, farmácias e estabelecimentos que utilizam o sistema de delivery, sem retirada no local, além de serviços de saúde.

Além disso, os bairros recebem ações de proteção à vida que consistem na distribuição de cestas básicas para trabalhadores informais e entidades sociais que atuam na região, e de máscaras de proteção para a comunidade. Também são ofertados testes rápidos para detecção do coronavírus, medição de temperatura, higienização de ruas, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e Cras Itinerante.