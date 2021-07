Medina é eliminado na semifinal e internet se revolta contra arbitragem no Japão

Medina estava muito perto de ser o primeiro finalista da história do Surfe nos Jogos Olímpicos. O começo do brasileiro encantava, tirando aéreos com facilidade e velocidade gigantesca na praia de Tsurigasaki. Mas, do nada, o sonho que começara bem deu todo errado e o japonês Kanoa Igarashi virou a bateria após uma manobra que rendeu nota 9.33 - a maior da Olimpíada até o momento.

Não deu tempo para Gabriel Medina reagir. Por 17.00 a 16.76, o amor foi derrotado. E a internet brasileira não deixou barato: uma revolta generalizada tomou conta das redes sociais contra a arbitragem no Japão. Os torcedores brasileiros entenderam como injustas as notas de Medina, que teve num 8.44 o seu ponto alto na bateria. Antes, já tinha recebido 8.33 em outra manobra.

"Dei meu melhor, é f... quando isso acontece, dá uma tristeza, desculpa, galera. Valeu pela torcida! Seguimos", escreveu Medina em publicação no Instagram.

Apesar da revolta, o fato é que Kanoa Igarashi, algoz de Medina na semifinal, é detentor da melhor média geral dos Jogos até o momento. É, inclusive, o único com média superior a Gabriel Medina.

Pela internet, surgiram vários memes contra a arbitragem no Japão e muitas mensagens de apoio para o surfista brasileiro, que daqui a pouco disputa o bronze. Ainda na madrugada desta terça (27), às 2h16, Medina enfrenta o australiano Owen Wright, que foi derrotado para o também brasileiro Ítalo Ferreira. Ítalo já garantiu pelo menos uma medalha e também pode vingar o compatriota na final, que começa às 3h46.