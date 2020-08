Medo e depressão são temas de live nesta terça (11) no CORREIO

Passados quase seis meses de pandemia - e ainda sem uma perspectiva real de um fim -, o novo cenário imposto pela pandemia continua impactando na vida das pessoas. De acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), dobrou os casos de depressão e houve um crescimento de 80% os casos de ansiedade. Então precisamos criar ferramentas para lidar com essas emoções. Essa é a abordagem do Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (11) que acontece às 18h pelo instagram do jornal CORREIO.

A psicóloga Caroline Severo será a entrevistada do programa. Ela é graduada em psicologia e especialista em Psicanálise na Clínica Social pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. É psicóloga assistente na clínica Holiste, onde coordena a Residência Terapêutica e integra o Programa de Tratamento do Transtorno Bipolar.



O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.