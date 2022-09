Mega-Sena acumula, e próximo concurso terá prêmio de R$ 60 milhões

O sorteio da noite de sábado (3) da Mega-Sena terminou sem ganhadores. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2516, que foram 08-17-49-51-52-53. Isso levou o prêmio a acumular, chegandoa R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Já a quina foi acertada por 97 apostas, que ficarão com R$49.051,86 cada uma. Outras 6.665 apostas acertaram a quadra e por isso vão faturar R$ 988,29 cada uma.

O próximo sorteio será na quinta (8), já que a quarta, dia tradicional, é feriado nacional. O evento está marcado para 20h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no Youtube.

Quem quiser tentar a dorte pode fazer apostas até 19h do dia do sorteio em uma lotérica ou no site da Caixa para isso. A aposta mínima custa R$ 4,50.