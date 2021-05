Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 38 milhões

As dezenas sorteadas pela Caixa no concurso 2367 da Mega-Sena foram 05-23-29-34-53-60. Não houve, porém, nenhum ganhador e o prêmio principal acumulou e o próximo sorteio terá a premiação de R$ 38 milhões.

Ao todo, 63 apostas foram vencedoras na quina e cada uma delas ganhará R$ 40.222,88. A quadra, por sua vez, teve 4.551 apostas ganhadoras, sendo que cada uma levará R$ 795,44.

O próximo concurso, de número 2368, será realizado na terça-feira (4), às 20h (horário de Brasília). O sorteio terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV!.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.