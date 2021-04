Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 40 milhões; veja números

A Mega-Sena realizou o sorteio do concurso 2363 na noite deste sábado (17), em São Paulo. Os números sorteados foram 06-14-24-34-39-58. De acordo com a Caixa, uma aposta acertou sozinha as seis dezenas. O vencedor, da cidade de São Paulo, faturou o prêmio no valor de R$ 40.076.100,78.

Outras 77 apostas acertaram a quina e levaram R$ 49.919,36, cada. Mais 5.169 apostas foram premiadas com R$ 1.062,31, valor para quem acertou a quadra.

O próximo concurso, de número 2364, será realizado na quinta-feira (22), a partir das 20h (horário de Brasília), com um prêmio no valor estimado de R$ 2,5 milhões.

O evento terá transmissão ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV!

Dupla de Páscoa

O sorteio da Dupla de Páscoa, edição especial da Dupla-Sena que realizou o concurso 2212 neste sábado (17), em São Paulo, premiou quatro apostas. Segundo a Caixa, cada um dos quatro apostadores das dezenas 14-31-33-42-47-50 vão embolsar R$ 7.869.887,22 de um total de R$ 31.479.548,88. Já o segundo sorteio, com as dezenas 06-07-11-14-27-35, premiou três apostas com R$ 1.059.699,04.

Ainda no primeiro sorteio, 722 apostas acertaram na quina e cada uma levou o prêmio de R$ 4.002,89. Outros 38.620 bilhetes fizeram a quadra, ganhando um prêmio de R$ 85,52 cada. O terno teve 680.930 apostas premiadas. Já no segundo sorteio, 655 apostas completaram a quina, levando R$ 3.971,11 cada.

A quadra premiou cada um dos 37.439 bilhetes vencedores com R$ 88,22, enquanto 676.364 apostas fizeram o terno e receberam R$ 2,44. A Dupla-Sena volta a ser sorteada na terça-feira (20), a partir das 20h. O prêmio estimado é de R$ 150 mil.