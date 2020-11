O Concurso 2.318 da Mega-Sena deve pagar hoje (14) o prêmio de R$ 40 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Na véspera das eleições municipais em todo Brasil, as apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou pela internet no site da Loteria Online da Caixa. A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50.