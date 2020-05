Mega-Sena pode pagar hoje R$ 100 milhões; veja como apostar pela internet

A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (16), um prêmio de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.262. O sorteio acontecerá às 20h, em São Paulo. Para participar, interessados têm até às 19h do dia do sorteio para apostar, em qualquer lotérica do país ou pela internet. Porém, como medida de isolamento social, é melhor evitar a saída de casa e optar pela versão online.

Para realizar as apostas por celular, computador ou outros dispositivos, é preciso fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal. É necessário ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Primeiro, a pessoa deve informar o número do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e um e-mail válido. Também será preciso criar uma senha numérica. Em seguida, a Caixa envia um e-mail de confirmação, para que o interessado valide o cadastro.

Ao clicar no link, a pessoa será redirecionada para terminar de completar seu cadastro, com número de telefone e o CEP. Após concordar com os termo de uso, o interessado poderá fazer suas apostas em qualquer sorteio da Caixa, incluindo a Mega-Sena.

O valor mínimo para apostas pela internet é de R$ 30, enquanto o máximo é de R$ 500. Presencialmente nas lotéricas, o valor mínimo da aposta é R$ 4,50.

Na versão online, é possível salvar suas sequências numéricas, que podem ser usadas novamente apostas online futuras.