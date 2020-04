Mega-sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado

O que você faria com R$ 20 milhões? É este o valor que poderá ser pago pela Mega-Sena, neste sábado (18), para quem acertar as seis dezenas no sorteio que acontecerá às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio pela internet, respeitando o isolamento social - as lotéricas também estão em funcionamento.

A probabilidade de vencer varia conforme o número de jogadas e do tipo de aposta. No caso da aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica.

Para uma aposta limite, com 15 dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.