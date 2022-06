Megaoperação para prender ladrões do apartamento de Carlinhos Maia acontece nesta sexta

O programa Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci na Record TV, anunciou que a polícia de Alagoas realiza, na tarde desta sexta (3), uma megaoperação para prender os suspeitos de furto milionário ao apartamento de Carlinhos Maia.

Mais de 30 viaturas estão envolvidas, incluindo de policiais civis, militares, e um avião águia para que a operação seja concluída.

O furto causou uma grande crise na secretaria de segurança do estado, após a repercussão do caso. De acodo com Bacci, as autoridades pediram que Carlinhos e o esposo, Lucas Guimarães, evitem falar publicamente sobre o assunto para evitarem o aumento do nível de cobranças do Estado.

O crime aconteceu no último domingo (29). O influenciador passava por uma cirurgia plástica e seu marido, Lucas Guimarães, estava em uma viagem a trabalho em Cancún, no México. A casa, vazia, foi furtada em um valor equivalente a R$ 5 milhões em joias.