Meghan e Príncipe Harry posam com Archie em visita à África do Sul

Em viagem pela África do Sul, Meghan Markle e o Príncipe Harry levaram o pequeno Achie Harrison para o primeiro compromisso real. Nesta quarta-feira (25), o bebê foi fotografado com os pais durante encontro com o arcebispo Desmond Tutu e a filha, Thandeka Tutu-Gxashe, na Fundação Legado Desmond & Leah Tutu, na Cidade do Cabo.

Em sua viagem à Àfrica do Sul, os dois também visitaram Auwal Mosque, a mais antiga mesquita do país. A visita aconteceu como parte dos eventos do Dia da Hereditariedade, em Bo Kaap. O duque e a duquesa conheceram o primeiro manuscrito do Qu'ran na África, feito por Tuan Guru, de memória, enquanto ele estava preso na ilha de Robben.

As fotos marcam a primeira aparição pública de Archie e repercutiram na internet, com comentários variados. O bebê foi comparado ao pai quando criança. "Parece uma criança tão calma", disse um. "Muitas felicidades e bem-vindos a África!", falou outro. "É igual ao Harry!", comparou mais um. "É igualzinho ao pai!", comentou outro.



Foto de Harry com Diana e Meghan segurando Archie (Foto: AFP)