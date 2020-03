Meia do Chelsea fura quarentena para jogar bola com amigo

O Chelsea repreendeu nesta segunda-feira (16) o meia Mason Mount por ter descumprido o aviso de ficar em casa de quarentena para evitar a contaminação com o novo coronavírus, denominado Covid-19.

O jogador foi flagrado em um parque de Londres junto com Declan Rice, volante do West Ham que é o seu melhor amigo desde a infância, em uma partida de futebol enquanto a ordem do clube é para se evitar locais públicos.

Melhores amigos, Mount e Rice dividem bola em partida profissional (Foto: AFP)

Segundo a emissora Sky Sports, a diretoria do Chelsea repreendeu o jogador pela atitude e reforçou o recado de quarentena. O clube londrino vive um estado especial de atenção com a epidemia após o atacante Callum Hudson-Odoi ser confirmado com a doença. Os atletas foram liberados dos treinos e têm cumprido em casa um cronograma de exercícios estabelecidos pela comissão técnica.

No Campeonato Inglês, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, é outro que está com a doença. A liga local está suspensa até dia 4 de abril, para que a propagação do vírus diminua nessas próximas semanas.

Globalmente, o coronavírus infectou mais de 170.000 pessoas e mais de 6.500 morreram. O Reino Unido tem quase 1.400 casos, com 35 mortes até esta segunda-feira.