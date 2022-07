Meia maratona e outros eventos provocam interdições de trânsito neste domingo (24)

O trânsito vai passar por alterações em diferentes bairros da capital neste domingo (24). A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizará as mudanças nas vias por conta de uma meia maratona, interdições progressivas, carreta e obras que acontecerão na cidade.

Vale ressaltar que o acesso às vias interditadas citadas abaixo está assegurado para residentes e/ou domiciliados, mediante comprovação de endereço ou estadia.

Confira abaixo.

Meia Maratona – A realização de uma meia maratona vai provocar bloqueios no trânsito entre a região do aeroporto de Salvador e a Av. Tancredo Neves. Das 05h às 07h, a interdição do tráfego de veículos ocorre na Av. Carybé, sentido Rodoviária, no trecho compreendido entre o acesso ao Viaduto Dois de Julho e o Viaduto Stella Maris.

A partir das 05h haverá a instalação de barreiras móveis na Av. Carybé, no acesso ao Viaduto Dois de Julho, a fim de promover o desvio do tráfego de veículos para a Av. São Cristóvão. As barreiras móveis também serão instaladas na Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos/ Travessa Santos Dumont, com o objetivo de desviar o tráfego de veículos para a Av. Santos Dumont.

Já das 05h às 09h, o trânsito será interditado nas duas faixas à esquerda da Av. Paralela, no sentido Rodoviária, nos seguintes trechos: entre o Viaduto Min. Mário Andreazza e a via marginal que dá acesso ao Colégio Villa; entre o Condomínio Brisas Residencial Clube e a via marginal de acesso à Receita Federal do Brasil; e entre a Rua Thomaz Gonzaga e o Viaduto Nelson Dahia. Neste horário, o fluxo de veículos será desviado para as vias marginais de acesso ao Colégio Villa e à Receita Federal do Brasil.

O Viaduto Nelson Dahia será interditado para o tráfego de veículos das 06h às 9h, bem como as seguintes vias: Marginal da Av. Tancredo Neves (trecho compreendido entre a Copyart e a Rua Frederico Simões), Rua Alceu Amoroso Lima, Rua Cel. Almerindo Rehem, Rua Frederico Simões, Rua Alberto Neves e Alameda Salvador (via que margeia o Salvador Shopping).

Nesta região, a partir das 06h, barreiras móveis (BM) serão instaladas da seguinte forma:

BM 01 - Av. Tancredo Neves / Rua Marcos Freire (saída do Viaduto Nelson Dahia) - pare e siga;

BM 02 - Marginal da Av. Tancredo Neves (em frente a Copyart) - Desvio do tráfego de veículos para Av. Tancredo Neves;

BM 03 - Marginal da Av. Tancredo Neves (próximo ao Torre Europa) - Desvio do tráfego de veículos para a Av. Paralela;

BM 04 - Av. Tancredo Neves (no mergulho de acesso ao Salvador Shopping) - Desvio do tráfego de veículos para a Rodoviária.

Armação e Boca do Rio – A Av. Simon Bolívar, em Armação, será interditada totalmente entre 03h e 20h do domingo (24) para permitir a realização de obras no local. Com a interdição total, o trânsito na avenida será desviado para a Rua Antônio da Silva Coelho e Rua Elesbão do Carmo, a fim de acessar a Av. Professor Manoel Ribeiro.

Na Boca do Rio, das 15h às 19h, o tráfego de veículos será interditado na Rua Hélio Machado, Praça Final de Linha da Boca do Rio, na via que margeia o Supermercado Panificadora da Praça e o Nova Center.

Interdições progressivas – No bairro Sete de Abril, um evento vai interditar progressivamente a Rua Nossa Senhora do Carmo, entre o final de linha e o supermercado Rede Mix, a partir das 7h da manhã.

O tráfego de veículos também será interditado progressivamente no Cabula, a partir das 7h30. Uma carreata deve partir da Rua Silveira Martins, seguindo pela Av. Paralela e fazendo o retorno no viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães. Os veículos devem seguir ainda pela Rua das Araras e Av. Jorge Amado, Viaduto Engenheiro Lionel Brizola, 1ª a 5ª avenida do CAB, Av. Edgar Santos, Largo dos Saboeiros, Viaduto 11, fazendo retorno no Viaduto Baía de Todos os Santos e Rua dos Rodoviários, retornando a paróquia. A carreata seguirá pela faixa da direita, sem interromper o fluxo de veículos.