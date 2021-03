Meia Ramírez passa por cirurgia após romper ligamento do joelho

Fora de ação desde o início de fevereiro, quando rompeu o ligamento do joelho, o meia Juan Pablo Ramírez, do Bahia, passou por cirurgia nesta segunda-feira (1º).

O procedimento foi realizado na Colômbia, por uma exigência do Atlético Nacional, dono dos direitos do jogador. Nas redes sociais, Ramírez disse que ocorreu tudo bem e tranquilizou os torcedores: "A cirurgia foi um êxito. Vamos nos recuperar com tudo", escreveu ele.

Ramírez se machucou durante a derrota do Bahia para o Fluminense, na Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Ele sofreu rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho. Após o processo cirúrgico, o meia dará início ao tratamento de recuperação. O tempo estimado para o retorno aos gramados é de seis meses.

Apesar de ter feito a cirurgia na Colômbia, Ramírez tem contrato com o Bahia até o fim de 2021, e ficará à disposição do Esquadrão logo que tiver condições de jogo.

O colombiano chegou ao tricolor emprestado pelo Atlético Nacional e não demorou muito para ganhar destaque. Ao todo, ele soma 11 partidas pelo Esquadrão, com três gols. Todos na Série A.