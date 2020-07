Mel Lisboa é criticada após expor discussão com professora da filha

A atriz Mel Lisboa usou sua conta no Instagram para expor uma discussão que teve com a professora de inglês da filha Clarice, de 7 anos. Depois, foi fortemente criticada, acabou apagando a publicação e pediu desculpas.

A discussão aconteceu porque a professora enviou uma solicitação em um grupo das aulas se dirigindo somente às mães dos alunos, pedindo uma ajuda em uma lição. Mel questionou porque ela não falava também aos pais, já que alguns, como o pai de Clarice, também estão no grupo.

"É exaustivo", escreveu a atriz na legenda, postando prints da conversa com a professora, que teve o nome borrado.

Mel Lisboa em uma demonstração de pura arrogância! Exaustivo é ser professor nesse nosso país ridículo que não valoriza quem leva o conhecimento até as pessoas, exaustivo é ter que aguentar isso! E ainda coloca nas redes socias como se fosse uma atitude bonita! Ah vai a merda! pic.twitter.com/RiZbW0gNwx — Paola Kyui (@kyui_paola) July 2, 2020

A atriz foi criticada pela postura belicosa com a professora. Mesmo quem concordou com o questionamento que ela fez afirmou que ela deveria conversar com a professora em particular, e não no grupo, e muito menos expor a situação em rede social.

No diálogo, a professora pede que as "mamães" pelam que as crianças deixem o material para a a aula pronto. "Por que só as mamães? Papais também não podem ajudar?", quis saber Mel. "Claro que podem! É que neste grupo, na maioria das vezes, quem fala comigo são as mamães, por isso escrevi assim nas últimas vezes", explicou a professora.

"Mas o pai da Clarisse está no grupo, portanto seria interessante que você não se restringisse a se comunicar apenas com as mães, como se essas tarefas fossem uma obrigação apenas nossa", rebateu Mel."Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo".

A professora pediu desculpas e disse não teve intenção de pedir que só as mães ajudassem. "Prezados pais e/ou responsáveis, bom dia! Por gentileza peçam as meninas que já deixem os cards na página 189 destacados antes da aula", escreveu, em mensagem refeita.

A confusão fez o nome da atriz ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter. "Mel Lisboa em uma demonstração de pura arrogância! Exaustivo é ser professor nesse nosso país ridículo que não valoriza quem leva o conhecimento até as pessoas, exaustivo é ter que aguentar isso! E ainda coloca nas redes socias como se fosse uma atitude bonita! Ah vai a merda!", criticou uma internauta.

"Sabe o que é triste no caso da Mel Lisboa? Ela tem razão até certo ponto. Concordo que a sociedade deve incluir o homem na criação do filho também, porém, a atitude dela ao abordar um assunto de forma tão vexatória e ainda expor isso, faz com que a causa perca a relevância", pontuou outra.