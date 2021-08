Membro do Conselho Fiscal do Vitória renuncia

Mais um membro do Conselho Fiscal do Vitória renunciou ao cargo. O conselheiro Helenocrátes Marback de Oliveira Júnior abriu mão do posto na noite de segunda-feira (9), quando apresentou carta oficializando a decisão. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O pedido de renúncia ocorre um dia após o órgão formalizar denúncia para afastamento do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, bem como de todo o Conselho Diretor do clube. A solicitação foi protocolada pelo presidente do Conselho Fiscal, Jailson Reis no domingo.

Helenocrátes Marback de Oliveira Júnior foi o quarto membro do Conselho Fiscal a pedir renúncia este ano. Outros três fizeram o mesmo na semana passada. Em novembro de 2020, o até então vice-presidente do órgão, César Marianetti Braga, também renunciou. Atualmente, o Conselho Fiscal possui apenas dois integrantes, o presidente Jailson Reis e o membro Paulo Barreto.

Em contato com o CORREIO, o presidente do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, informou que a reunião convocada pelo órgão para o dia 23 segue mantida, mas na ocasião será avaliado entre os conselheiros se as renúncias dos membros do Conselho Fiscal irão inviabilizar a votação da prestação de contas do exercício de 2020.