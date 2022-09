Memes, fraldas e empurrões: a passagem de Justin Bieber pelo Brasil

O que você faria para ver seu artista favorito de perto? Os fãs de Justin Bieber resolveram colocar fraldas descartáveis para conseguir assistir o cantor de perto, sem precisar sair da grade. A apresentação ocorreu na noite deste domingo (4), no Rock in Rio.

A fã Clara Modanez, de 20 anos, pegou a fralda da avó e correu para a frente do palco. Segundo ela, essa tática é para não perder nenhum lance do cantor, que foi o último a cantar no palco Mundo. Até o momento do show, ela estava bebendo pouca água e não tinha feito xixi ainda.

"Foi a primeira vez que usei fralda em show assim. Eu vi a galera falando que ia usar e decidi também, porque não quero perder a grade de jeito nenhum. Então eu peguei essa fralda da minha avó e ela nem sabe, tadinha", disse ao G1.

Clara, que é estudante de publicidade, chegou no local do festival às 5h30 da manhã só para não perder o lugar na frente. "Cheguei à Cidade do Rock às 5h30 e estou dando a vida para ficar na grade, porque eu sou muito baixa, então a galera foi humilde e me passou para frente. Aí eu consegui chegar", contou.

O fanatismo pelo americano é tão grande, que Luisa, de 20 anos, inovou ao levar uma toalha diferenciada: "Quase não bebi água, ia bebendo de gole em gole, comi uma vez só, só para não cair a pressão. Ainda não precisei fazer xixi, mas trouxe uma toalhinha de transformar xixi em gel se precisar".

Nas redes sociais, o possível cancelamento do show do cantor no Rock in Rio e a pós apresentação geraram memes que divertiram os internautas que não foram ao festival.