Memorial das baianas de acarajé será reformado no Centro Histórico

Elas são o símbolo da Bahia e são responsáveis por produzir o bolinho mais famoso de Salvador. As baianas de acarajé receberam um presente do poder público, nesta sexta-feira (20), a reforma do espaço que homenageia essa que é uma das principais categorias de profissionais do país, conhecida internacionalmente.



O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a reforma do Memorial das Baianas de Acarajé, espaço expositivo dedicado à tradição, à história e aos valores das quituteiras. Ele disse que a obra é uma valorização da importância cultural das baianas. "Essa reforma vai resgatar e valorizar ainda mais a nossa história e nossa cultura. A baiana de acarajé é um dos nossos principais símbolos da cultura.Vamos investir quase R$400 mil nesse memorial que retrata a história dos produtos, e a toda a importância da baiana de acarajé para cultura do soteropolitano. Essa é mais uma obra se soma a outras para tornar essa região mais atrativa para nós, soteropolitanos, e para as pessoas que vem de outros lugares".

O Memorial fica ao lado do Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé, e é um dos pontos turísticos da cidade. O local está degradado, mas a prefeitura promete que vai melhorar e valorizar toda a estrutura do espaço. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Algumas das intervenções serão a reforma da cobertura, complementação em laje pré-moldada, e melhorias no revestimento das paredes, no piso e nos forros. Além disso, haverá nova pintura, instalação de esquadrias de madeira, metálica e vidro.

O município garante que a revitalização e reforma do memorial está em alinhamento com a política nacional do turismo e contribuirá para o desenvolvimento e fortalecimento do setor, enaltecendo e divulgando um ícone da cultura nacional.