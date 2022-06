Menina de 11 anos morre após ser atropelada na Av. Bonocô

A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 11 anos, que foi atropelada na Avenida Bonocô, no domingo (19). Eloá Rastele de Oliveira chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O motorista envolvido no acidente fugiu do local, sem prestar socorro à vítima. Algumas pessoas que testemunharam o atropelamento já foram ouvidas na 6ª Delegacia Territorial de Brotas. Investigadores também procuram por possíveis imagens de câmeras de monitoramento da região para identificar o motorista. Até o momento, ninguém foi preso.