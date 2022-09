Menina de 12 anos é deixada em 'boca de fumo' e sofre estupro coletivo

Uma menina de 12 anos foi deixada pela madrasta em uma "boca de fumo", na cidade de Campo Grande. Após o ocorrido, a adolescente foi estuprada por três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos. O caso aconteceu na última sexta-feira (9).

A vizinha da menina conseguiu denunciar o caso depois que viu o pai chegando com a adolescente machucada. De acordo com a delegada titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Trevizan, a jovem foi encaminhada para um atendimento médico e, ao passar por exames no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), foi confirmado o estupro pelos menores.

"Durante o depoimento, ela disse que foi abusada sexualmente por quatro adolescentes, e depois de ouvir outras testemunhas que compareceram aqui para acompanhá-la, ficamos sabendo que a madrasta teria levado ela nessa boca de fumo e o pai depois, no decorrer da noite, quase amanhecendo buscá-la", comentou a delegada.

Enquanto o crime estiver sendo investigado, a guarda temporária da menor ficará com a vizinha que denunciou o ocorrido. De acordo com o G1, apenas um adolescente confirmou que teve relação com a menina, o jovem de 16 anos. Os outros dois, de 15 e 17, têm passagem por tráfico de drogas e foram liberados pela polícia após depoimento. Até o momento, nem o pai, nem a madrasta, não foram ouvidos pela polícia.